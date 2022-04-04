Жительница Рыбного обокрала рязанку под предлогом снятия порчи

Октябрьским районным судом Рязани вынесен приговор в отношении ранее судимой жительницы г. Рыбное за совершении кражи с незаконным проникновением в жилище. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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Судом установлено, что в июле 2021 года осужденная приехала на проезд Яблочкова г. Рязани, зашла в подъезд одного из домов, где увидела пожилую женщину, которая приоткрыла входную дверь своей квартиры. О. подошла к ней и сообщила, что подыскивает квартиру в аренду для своей дочери. Ничего не подозревающая пенсионерка впустила гостью к себе домой.

Находясь в квартире, женщина сообщила, что на потерпевшую и на её дочь «наложена порча», которую она может устранить путем проведения обряда. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье дочери, рязанка проводила в комнату своей квартиры, где осужденная в подтверждение своих слов стала проводить различные манипуляции со спичками, яйцом и землей. Потерпевшая, испугавшись действий О. и поверив её словам относительно наличия «порчи», стала выполнять её указания.

Поняв, что её действия убедили пенсионерку, сказала, чтобы она принесла ей денежные средства и ювелирные изделия для снятия с них негативного воздействия. После чего потерпевшая передала в руки О. 35 000 рублей и золотые ювелирные изделия.

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Продолжая свои преступные действия, О. сделала вид, что проводит соответствующий обряд и, воспользовавшись тем обстоятельством, что потерпевшая не наблюдает за её действиями, убрала в карман 30 000 рублей, а взамен денежных средств положила заранее принесенные с собой отрезки бумаги, накрыв их сверху оставшейся пятитысячной купюрой. После чего вернула потерпевшей золотые украшения и 5 000 рублей с отрезками бумаги, которые последняя убрала в шкаф.

Не останавливаясь на достигнутом, «псевдо-колдунья», находясь в комнате, воспользовавшись тем, что потерпевшая не наблюдает за её действиями, открыла шкаф и взяла золотые ювелирные изделия на общую сумму 41 000 рублей, с которыми вышла из квартиры.

При задержании у злоумышленницы были изъяты похищенные ювелирные изделия и 15 000 рублей, которые впоследствии были возвращены потерпевшей.

Осужденная вину в совершении данного преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. Приговором суда ей было назначено наказание — 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.