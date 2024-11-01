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Жительница Рязанской области получила 7 лет за убийство сожителя из-за ревности

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Алексей Самохин
Image by Freepik

Суд признал достаточными доказательства, собранные следственными органами СК России по Рязанской области, для вынесения приговора жительнице поселка Шилово. Она осуждена по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел 13 февраля 2024 года: между сожителями вспыхнул конфликт на почве ревности. Во время ссоры женщина нанесла мужчине ножевое ранение в грудь, от которого он скончался на месте. Вскоре после происшествия убийцу задержали, по ходатайству следователя она была заключена под стражу.

Суд вынес приговор, назначив женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

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