Воскресенье, 5 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Жительница Рязанской области получила 7 лет колонии за убийство сожителя

7info

Жительница Ряжска получила 7 лет колонии общего режима за убийство сожителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении женщины 1978 года рождения. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление совершено 11 ноября 2022 года. В этот день мужчина и женщина поссорились на почве ревности. Сожитель ударил любовницу, женщина нанесла обидчику удар ножом в ногу, повредив бедренную артерию. Рана оказалась серьёзной — мужчина умер в больнице в тот же день.

— Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщает пресс-служба следственного управления СК.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах