Жительница Рязанской области получила 7 лет колонии за убийство сожителя

Жительница Ряжска получила 7 лет колонии общего режима за убийство сожителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении женщины 1978 года рождения. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление совершено 11 ноября 2022 года. В этот день мужчина и женщина поссорились на почве ревности. Сожитель ударил любовницу, женщина нанесла обидчику удар ножом в ногу, повредив бедренную артерию. Рана оказалась серьёзной — мужчина умер в больнице в тот же день.

— Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщает пресс-служба следственного управления СК.