Жительница Рязани пыталась зарезать ударившего её мужа

В Рязани завели уголовное дело на женщины 1981 года рождения, её подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, супруги поссорились, так как муж чрезмерно увлекался спиртным. Мужчина ударил женщину, в ответ она нанесла мужу три ножевых удара в область задней поверхности грудной клетки.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, жизнь рязанца удалось спасти.

С подозреваемой проводятся следственные действия.