Жительница Рязани, поверив мошенникам, потеряла 1,9 млн рублей

Жительница Рязани 55 лет, поверив мошенникам, потеряла 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Телефонный обман начался с сообщения от якобы сотрудника правоохранительных органов. «Произошла утечка персональных данных, и теперь на вас оформлен кредит», – сообщили рязанке по телефону.

Женщина поверила, что ее сбережения находятся в опасности, и перевела их на безопасные счета. Как только рязанка выполнила требования мошенников, они удалили переписку, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.