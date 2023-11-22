Среда, 22 ноября, 2023
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Жительница Рязани перевела мошенникам больше 900 тысяч рублей

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Изображение от Freepik

Жительница Рязани стала жертвой мошенников и перевела им 917 тысяч рублей.

Женщине пришло сообщение от знакомого, который написал, что с ней хочет связаться сотрудник Центробанка. Вскоре «банкир» позвонил потерпевшей и сказал, что некий человек, используя доверенность от ее имени, пытается оформить кредит.

Рязанка сказала, что не подписывала доверенностей от своего имени, и тогда к разговору подключился «полицейский». Он убедил женщину, что та могла стать жертвой мошенников и ей необходимо сотрудничать со следствием.

Чтобы спасти свои деньги, потерпевшая по указаниям мошенников перевела на «безопасные» счета 917 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество», сообщает УМВД России по Рязанской области.

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