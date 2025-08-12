Жительница Рязани фиктивно прописала у себя пятерых мигрантов 

Участковые уполномоченные полиции Московского района Рязани выявили нарушение миграционного законодательства со стороны 38-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По данным полиции, женщина фиктивно зарегистрировала на своей жилплощади в доме на улице Крупской пятерых граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 24 до 48 лет, заведомо зная, что они проживать там не будут.

Ранее рязанка уже была осуждена за аналогичное преступление. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют её возможную причастность к другим подобным эпизодам. Полиция просит сообщать обо всех случаях нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел или по телефону 102.