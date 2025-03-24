Жительница Перми не может доказать, что родилась

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал URA.RU историю жительницы Перми, которая 21 год живет без документов.

По его словам, девушка долгие годы пыталась доказать свое существование, но каждый раз терпела неудачу.

«Сейчас ей 21 год и установить личность можно только через суд. Мы оказали помощь пермячке и совместными усилиями с различными ведомствами подготовили пакет документов для защиты ее прав в суде», — отметил Сапко.

Недавно пермячка получила первый документ в жизни — свидетельство о рождении.

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Причиной приключившего с девушкой стало поведение ее матери. Она решила оставить в тайне рождение дочери. В итоге девочка не посещала детский сад и ходила лишь в воскресную школу.