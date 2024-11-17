Жительница Новомичуринска отправила мошенникам миллион, занятый у соседки

В Новомичуринске Рязанской области произошла печальная история: женщина, родившаяся в 1950 году, стала жертвой интернет-мошенников. Подробности сообщает ИД «Пресса».

Откликнувшись на рекламу, она оставила свой номер телефона на фальшивом сайте «инвестиционной компании». Почти мгновенно поступил заказ в WhatsApp от якобы представителей европейской биржевой платформы. Говорили с акцентом, выдавали себя за специалистов финансового рынка, а пенсионерка, доверившись, установила на телефон приложение, которое она посчитала личным кабинетом для торговли акциями.

Следуя инструкциям, женщина внесла на «инвестиционный счёт» свои последние деньги — 25 тысяч рублей. Мошенники, подогревая её доверие, через два дня связались с ней снова и вернули пять тысяч, уверяя, что это первые проценты с вложенной суммы. Но тут же добавили, что серьёзные сделки начинаются с куда больших вложений и предложили пополнить счёт до миллиона.

И пенсионерка, желая увеличить вложение, обратилась за помощью к соседке, многодетной матери пятерых детей, взяв в долг нужный миллион под расписку. Обещала вернуть деньги на следующий день, но, конечно, ничего не вышло — как только средства были переведены, мошенники исчезли. Удалось ли ей что-то вывести? Нет, личный кабинет оказался фикцией.

Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве, многодетная соседка готовит документы в суд, чтобы взыскать долг.