Среда, 24 сентября, 2025
6.6 C
Рязань
Происшествия

Жительница Москвы, работавшая с мошенниками, похитила у рязанской пенсионерки 1,1 млн рублей

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

В Москве задержали женщину, подозреваемую в соучастии с телефонными мошенниками, которые похитили у рязанской пенсионерки 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские выяснили, что 29-летняя уроженка Белгородской области, проживающая в Москве, выполняла роль курьера, забирая деньги у людей, обманутых телефонными мошенниками.

Жертвой злоумышленников стала 89-летняя жительница Рязани. Ей поочередно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга. Они сообщили пенсионерке о возможной потере ее накоплений и убедили перевести деньги на «специальный» счет для их сохранности. В результате женщина передала прибывшей к ней домой курьерше 1 миллион 112 тысяч рублей.

Полицейские установили, что подозреваемая находится в Москве, и задержали ее в съемной квартире, которую она арендовала в столице.

По предварительным данным, женщина нашла работу курьера через интернет-объявление, не подозревая, что ей предстоит забирать деньги у обманутых людей.

Задержанную доставили в Рязань для проведения следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция продолжает собирать доказательства ее причастности к другим преступлениям подобного рода.

Полицейские призывают граждан не обсуждать финансовые вопросы с незнакомыми людьми, которые звонят или пишут с неизвестных номеров, независимо от того, кем они представляются.

