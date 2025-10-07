Жительница Московской области помогла зарубежным мошенникам обмануть рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

Жительница Московской области предстанет перед судом за мошенничество на сумму 720 тысяч рублей в отношении пенсионера из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Следственный отдел ОМВД России по Московскому району Рязани завершил расследование уголовного дела против 52-летней женщины из Московской области, которая помогала зарубежным мошенникам.

По данным следствия, летом 2025 года она откликнулась на объявление в интернете о работе курьером по перевозке денег. В ходе переписки с неизвестными она согласилась получать деньги от обманутых людей за определенный процент. 23 августа куратор поручил ей приехать в Рязань на улицу Станкозаводскую и забрать деньги у местного жителя.

Согласно материалам дела, ранее 85-летний рязанец получил звонок от псевдосотрудника «Ростелекома», который сообщил об окончании договора на услуги связи и попросил назвать паспортные данные для продления. После этого ему позвонил «специалист комитета банковского надзора» и сказал, что со счета пенсионера переводятся деньги лицу, подозреваемому в экстремизме. Чтобы избежать ареста денег и счетов, пенсионеру было предложено провести «инкассацию» своих сбережений и передать их курьеру.

Пребывая в растерянности, пенсионер снял деньги со счетов и добавил к ним наличные, которые хранил дома, собрав таким образом 720 тысяч рублей. Затем к нему пришла женщина, назвавшаяся «инкассатором», произнесла кодовое слово и забрала коробку с деньгами.

Когда мошенники перестали выходить на связь, пенсионер обратился в полицию. Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», часть 3.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали женщину-курьера в Жуковском Московской области и доставили её в Рязань для следственных действий. Она была помещена в следственный изолятор на время предварительного расследования.

Расследование было завершено в кратчайшие сроки, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.