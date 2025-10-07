Вторник, 7 октября, 2025
14.2 C
Рязань
Происшествия

Жительница Московской области помогла зарубежным мошенникам обмануть рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
freepik.com

Жительница Московской области предстанет перед судом за мошенничество на сумму 720 тысяч рублей в отношении пенсионера из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Следственный отдел ОМВД России по Московскому району Рязани завершил расследование уголовного дела против 52-летней женщины из Московской области, которая помогала зарубежным мошенникам.

По данным следствия, летом 2025 года она откликнулась на объявление в интернете о работе курьером по перевозке денег. В ходе переписки с неизвестными она согласилась получать деньги от обманутых людей за определенный процент. 23 августа куратор поручил ей приехать в Рязань на улицу Станкозаводскую и забрать деньги у местного жителя.

Согласно материалам дела, ранее 85-летний рязанец получил звонок от псевдосотрудника «Ростелекома», который сообщил об окончании договора на услуги связи и попросил назвать паспортные данные для продления. После этого ему позвонил «специалист комитета банковского надзора» и сказал, что со счета пенсионера переводятся деньги лицу, подозреваемому в экстремизме. Чтобы избежать ареста денег и счетов, пенсионеру было предложено провести «инкассацию» своих сбережений и передать их курьеру.

Пребывая в растерянности, пенсионер снял деньги со счетов и добавил к ним наличные, которые хранил дома, собрав таким образом 720 тысяч рублей. Затем к нему пришла женщина, назвавшаяся «инкассатором», произнесла кодовое слово и забрала коробку с деньгами.

Когда мошенники перестали выходить на связь, пенсионер обратился в полицию. Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», часть 3.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали женщину-курьера в Жуковском Московской области и доставили её в Рязань для следственных действий. Она была помещена в следственный изолятор на время предварительного расследования.

Расследование было завершено в кратчайшие сроки, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

