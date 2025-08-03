Жительница Мордовии взяла в Рязани кредиты по поддельному паспорту на сумму более 400 тысяч рублей

Гражданка Мордовии взяла в Рязани два кредита по поддельному паспорту на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились представители двух банков с заявлением о мошенничестве. В июле 2024 года независимо друг от друга в банковских организациях выдали кредиты 40-летней жительнице Ульяновской области, которая предоставила свою фотографию и фото паспортных данных. В одном банке женщине одобрили кредит на 110 тысяч рублей, во втором она получила кредитную карту с лимитом 299 тысяч рублей. С момента оформления кредитов ни одного платежа по погашению не последовало. Специалисты банков связались с жительницей Ульяновской области, на чье имя были взяты кредиты, женщина утверждала, что никогда не обращалась в эти организации.

Сотрудники полиции выяснили, что к мошенничеству причастна 22-летняя жительница Республики Мордовия, которая уже была задержана за совершение аналогичных преступлений в других областях. Сейчас злоумышленница находится в СИЗО соседнего региона. Полицейские выехали в командировку, женщина призналась в совершении преступления.

По предварительной информации, жительница Мордовии посредством сети Интернет приобрела поддельный паспорт со своей фотографией на имя жительницы Ульяновской области. В Рязани она использовала его при получении кредита и кредитной карты.

Жительницу Ульяновской области избавили от кредитных обязательств, которые она в реальности не брала. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.