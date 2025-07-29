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Новости Касимова

Жительница Касимовского округа хотела купить стройматериалы, но осталась обманутой мошенниками

Анастасия Мериакри
Создано с помощью ИИ

Жительница Касимовского района внесла предоплату за стройматериалы и осталась ни с чем. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Жительница Касимовского района 71 года подверглась обману мошенников. Женщина решила отремонтировать дом, на популярном сайте объявлений ее привлекло предложение о продаже стройматериалов по выгодным ценам. Пенсионерка связалась с «продавцом», тот попросил у женщины внести предоплату в 100 380 рублей.

Не предполагая обмана, жительница Касимовского района перевела озвученную сумму на указанный банковский счёт. Но никакой поставки товара не произошло, а собеседник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности причастных к данному преступлению.

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