Жительница Касимова перевела мошенникам 200 тысяч рублей

59-летняя жительница Касимова перевела мошенникам 202 тысячи рублей.

Ей поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка». Тот сообщил женщине, что мошенники пытаются получить доступ к ее деньгам, и поэтому средства необходимо перевести на «резервный» счет.

Следуя инструкциям лжебанкира, жительница Касимова отправилась в отделение банка и перевела мошенникам 202 тысячи рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, и женщина осознала, что ее обманули.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «мошенничество», сообщает УМВД России по Рязанской области.