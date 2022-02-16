Жительница Касимова обратилась в суд после увольнения за отказ сделать прививку

В Касимове Рязанской области местная жительница обратилась в суд после увольнения с работы за отказ сделать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба районного суда.
Женщина обратилась с иском отменить приказ об отстранении её от работы и взыскать в её пользу средний заработок за все время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.
Жительница Касимова пояснила, что не вакцинировалась, так как недавно переболела ковидом и имеет высокий уровень антител. Работодателю было известно об этом.
По делу назначено предварительное судебное заседание.