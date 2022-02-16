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Среда, 16 февраля, 2022

Жительница Касимова обратилась в суд после увольнения за отказ сделать прививку

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Жительница Касимова обратилась в суд после увольнения за отказ сделать прививку

Александр Ильин

В Касимове Рязанской области местная жительница обратилась в суд после увольнения с работы за отказ сделать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба районного суда. 

Женщина обратилась с иском отменить приказ об отстранении её от работы и взыскать в её пользу средний заработок за все время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

«В обоснование иска указала, что приказом работодателя её отстранили от работы без сохранения заработной платы в связи с непрохождением вакцинации от новой короновирусной инфекции COVID-19. С данным приказом в части отстранения её от работы она не согласна, считает его изданным в отсутствие оснований подлежащим отмене», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жительница Касимова пояснила, что не вакцинировалась, так как недавно переболела ковидом и имеет высокий уровень антител. Работодателю было известно об этом. 

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По делу назначено предварительное судебное заседание.

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