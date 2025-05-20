Жительница Донецка пожаловалась, что в городе стало много мигрантов

Проживающая в Донецке учительница Виктория Мухамедзянова рассказала в беседе с порталом «Новороссия», что в городе стало много мигрантов.
Интервьюер указал, что в столицу ДНР приезжает все больше иностранных работников с семьями.
Она отметила, что уровень знания русского языка у детей мигрантов слабый, почти со всеми надо заниматься дополнительно.
Педагог с 35-летним стажем призвала создавать структуры, которые будут решать вопросы с образованием этих детей, открывать спецкурсы.
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