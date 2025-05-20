Жительница Донецка пожаловалась, что в городе стало много мигрантов

Проживающая в Донецке учительница Виктория Мухамедзянова рассказала в беседе с порталом «Новороссия», что в городе стало много мигрантов.

Интервьюер указал, что в столицу ДНР приезжает все больше иностранных работников с семьями.

«Тысячи детей приезжих уже здесь. В том числе в Донбассе. Это та данность, с которой надо решительно что-то делать, иначе мы получим, как в той же Франции, целые кварталы, где жизнь течет по законам радикалов», — уточнила Мухамедзянова.

Она отметила, что уровень знания русского языка у детей мигрантов слабый, почти со всеми надо заниматься дополнительно.

Педагог с 35-летним стажем призвала создавать структуры, которые будут решать вопросы с образованием этих детей, открывать спецкурсы.