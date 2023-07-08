Жительница аварийного дома на улице Щедрина попросила решить вопрос с переселением

В пятницу, 7 июля, и. о. главы администрации Рязани Виталий Артёмов провёл личный приём граждан. К Артёмову обратилась жительница аварийного дома на улице Щедрина и попросила решить вопрос с расселением.

Речь идёт о доме под номером 27. Он не включён в действующую программу расселения, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года. И. о. мэра поручил руководителю управления капитального строительства совместно с экспертом выехать на место для осмотра жилого помещения. По результатам обследования состоится рабочее совещание с участием профильных специалистов.

Ранее на заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков проинформировал, что регион получит поддержку по программе переселения граждан из аварийного жилья, в том числе и дополнительное финансирование. Программу предстоит реализовать с опережением.