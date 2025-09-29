Понедельник, 29 сентября, 2025
8.6 C
Рязань
Общество

Жителю Рязани отключили газ за долг 476 тысяч рублей

Алексей Самохин

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и АО «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа крупному должнику, проживающему в коттедже на 6-м Аллейном проезде в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Абонент не оплачивал потребленный газ и не передавал показания счетчика с марта 2024 года. За это время у него образовалась задолженность в размере 476 тысяч рублей. Площадь жилого коттеджа превышает 400 квадратных метров.

По мнению специалистов, это стало «наглядным примером, как несоблюдение платежной дисциплины лишает потребителей комфорта».

Чтобы возобновить подачу газа, потребителю теперь придется оплатить не только основную сумму долга, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению, что значительно увеличит его общие расходы.

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
