Жителю Рязани отключили газ за долг 476 тысяч рублей

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и АО «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа крупному должнику, проживающему в коттедже на 6-м Аллейном проезде в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Абонент не оплачивал потребленный газ и не передавал показания счетчика с марта 2024 года. За это время у него образовалась задолженность в размере 476 тысяч рублей. Площадь жилого коттеджа превышает 400 квадратных метров.

По мнению специалистов, это стало «наглядным примером, как несоблюдение платежной дисциплины лишает потребителей комфорта».

Чтобы возобновить подачу газа, потребителю теперь придется оплатить не только основную сумму долга, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению, что значительно увеличит его общие расходы.