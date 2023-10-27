Пятница, 27 октября, 2023
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Жителю Рязани Ивану Змееву исполнилось 100 лет

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Фото: сайт администрации

27 октября свой вековой юбилей празднует житель Рязани Иван Змеев.

С днем рождения рязанца поздравил и.о. мэра Виталий Артемов. Он вручил имениннику поздравительное письмо от президента РФ и подарок, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время Великой Отечественной войны Иван Змеев служил в 363-й Свердловской дивизии связи. Участвовал в обороне Москвы, но после тяжелого ранения был комиссован в тыл.

После войны он отучился на бухгалтера. Затем поступил в сельскохозяйственный институт в Кирове, после окончания которого стал преподавателем. Также Иван Змеев учился в аспирантуре в Москве и получил звание кандидата наук.

В 1969 году семья переехала в Рязань, где мужчина работал в сельскохозяйственном институте.

100-летний юбилей именинник отмечает в кругу большой семьи. У рязанца есть внуки, правнуки и праправнуки.

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