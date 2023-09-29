Жителю Петербурга вернули детей, которых незаконно скрывали в Рязани

Судебные приставы вернули детей отцу, которых мать-алиментщица незаконно скрывала в Рязани.

Женщина задолжала по алиментам в пользу своих несовершеннолетних сыновей более 330 тысяч рублей и незаконно скрывала детей в Рязани, отказываясь передать их отцу вопреки решению суда.

Отделением судебных приставов по Рязани и Рязанскому району в июне были заведены разыскные дела на основании решения суда Санкт-Петербурга, согласно которому женщина должна была передать детей их законному отцу, проживающему в Петербурге.

Местонахождение сыновей и их матери было установлено, дети переданы отцу, сообщает пресс-служба УФССП Рязанской области.