Пятница, 29 сентября, 2023
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Жителю Петербурга вернули детей, которых незаконно скрывали в Рязани

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Судебные приставы вернули детей отцу, которых мать-алиментщица незаконно скрывала в Рязани.

Женщина задолжала по алиментам в пользу своих несовершеннолетних сыновей более 330 тысяч рублей и незаконно скрывала детей в Рязани, отказываясь передать их отцу вопреки решению суда.

Отделением судебных приставов по Рязани и Рязанскому району в июне были заведены разыскные дела на основании решения суда Санкт-Петербурга, согласно которому женщина должна была передать детей их законному отцу, проживающему в Петербурге.

Местонахождение сыновей и их матери было установлено, дети переданы отцу, сообщает пресс-служба УФССП Рязанской области.

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