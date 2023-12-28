Жителям Рязанской области вручили государственные и региональные награды

В четверг, 28 декабря, губернатор Павел Малков вручил жителям Рязанской области государственные и региональные награды.

Глава региона отметил, что награды — знак глубокого уважения за созидательный труд, вклад в экономическое и социальное развитие области, за профессионализм и ответственное отношение к делу. Впереди, по словам губернатора, большая совместная работа по развитию Рязанской области и улучшению жизни ее жителей.

Это наша общая задача. Отдельное внимание в следующем году – поддержке семьи, материнства и детства. В Год семьи, объявленный президентом, в приоритете будут семьи участников СВО, семьи с детьми, которым нужно особое внимание государства, многодетные семьи, — цитирует Малкова пресс-служба правительства.

За вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей медаль ордена «Родительская слава» вручили многодетной семье Пашевых. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему травматологическим отделением ОКБ Анатолию Тюрчину. Механизатору акционерного общества «имени генерала Скобелева» Юрию Блохину – почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Медали «За укрепление боевого содружества» удостоился дирижер Камерного оркестра Рязанской области Сергей Проскурин. Гендиректор ООО «Завод точного литья» Олег Регуш получил Премию главы региона в сфере промышленности.

Губернатор вручил также Почетные грамоты и Благодарности президента России, почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», памятный знак «Меценат и благотворитель года».