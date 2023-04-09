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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Жителям Рязанской области показали, что происходит во время пала травы

На главнуюНовости Рязани
Автор: Наталья Кэт в группе Новости Рязани ВКонтакте

Жителей Рязанской области призвали не жечь сухую траву. Во время палов гибнут животные и птицы. Фото последствий таких палов публикует группа Новости Рязани ВКонтакте.

«Посмотрите, что происходит во время пала травы… Включите голову, губители!» – говорится в сообщении.

Тем временем в Главном управлении МЧС по региону отметили, что пожарные с начала года тушили сухую траву 180 раз. Основными причинами таких пожаров являются неконтролируемый пал сухой травы и детская шалость.

В чрезвычайном ведомстве призывают рязанцев воздержаться от сжигания мусора, выжигания прошлогодней травы и разведения костров в лесах, а также напоминают об ответственности за такие действия.

За разведение костров штрафы для граждан предусмотрены в размере до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима суммы штрафа увеличиваются: гражданам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч, юридическим лицам — до 800 тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, из-за которого возник пожар и было уничтожено или повреждено чужое имущество, штрафы составят: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если результатом такого нарушения стало причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, юрлицам грозит до 2 млн рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если в результате пожара собственникам имущества причинён крупный материальный ущерб, тяжкий вред здоровью человека или произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность.

По ст. 168 УК РФ максимальное наказание – до 1 года лишения свободы, по части 1 ст. 219 УК РФ – до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет.

В случае смерти человека по неосторожности максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет, смерти 2 и более лиц – до 7 лет лишения свободы.

По части 1 ст.261 УК РФ максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет.

Жителям Рязанской области показали, что происходит во время пала травы
Жителям Рязанской области показали, что происходит во время пала травы
Жителям Рязанской области показали, что происходит во время пала травы
Жителям Рязанской области показали, что происходит во время пала травы

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