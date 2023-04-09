Жителям Рязанской области показали, что происходит во время пала травы

Жителей Рязанской области призвали не жечь сухую траву. Во время палов гибнут животные и птицы. Фото последствий таких палов публикует группа Новости Рязани ВКонтакте.

«Посмотрите, что происходит во время пала травы… Включите голову, губители!» – говорится в сообщении.

Тем временем в Главном управлении МЧС по региону отметили, что пожарные с начала года тушили сухую траву 180 раз. Основными причинами таких пожаров являются неконтролируемый пал сухой травы и детская шалость.

В чрезвычайном ведомстве призывают рязанцев воздержаться от сжигания мусора, выжигания прошлогодней травы и разведения костров в лесах, а также напоминают об ответственности за такие действия.

За разведение костров штрафы для граждан предусмотрены в размере до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима суммы штрафа увеличиваются: гражданам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч, юридическим лицам — до 800 тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, из-за которого возник пожар и было уничтожено или повреждено чужое имущество, штрафы составят: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если результатом такого нарушения стало причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, юрлицам грозит до 2 млн рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если в результате пожара собственникам имущества причинён крупный материальный ущерб, тяжкий вред здоровью человека или произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность.

По ст. 168 УК РФ максимальное наказание – до 1 года лишения свободы, по части 1 ст. 219 УК РФ – до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет.

В случае смерти человека по неосторожности максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет, смерти 2 и более лиц – до 7 лет лишения свободы.

По части 1 ст.261 УК РФ максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет.