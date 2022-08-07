Жителям Рязанского региона напомнили о штрафах за нарушение особого противопожарного режима

В Рязанской области продолжает действовать особый противопожарный режим. На фоне метеопредупреждения от областного ГУ МЧС граждан предупредили о штрафах за нарушение особого противопожарного режима.

Для граждан штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, а для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщает ЦУР Рязанской области ВКонтакте.

В большинстве случаев виновником лесных пожаров становится человек. Сейчас действуют запреты на пребывание в лесах и въезд в них транспорта.

Особый противопожарный режим предусматривает запрет на въезд авто в лес, разведение костров, использование мангалов, сжигание травы, подстилки и мусора, использование горючих материалов и проведение пожароопасных работ.

Если вы стали свидетелем возгорания леса или сухой травы, необходимо немедленно звонить:

– на горячую линию «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00;

– в диспетчерский пункт «Пожлеса»: 8 (4912) 28-79-59;

– на единый номер экстренных служб: 01 или 101, 112.