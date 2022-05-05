Жителям Рязани рассказали, как и где пройдёт акция «Бессмертный полк»

5 мая в правительстве Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению шествия «Бессмертного полка». О подробностях проведения акции в Рязани рассказала первый зампред правительства региона Анна Рослякова руководитель штаба регионального отделения объединения «Бессмертный полк России» Алексей Царев и и.о. руководителя регионального отделения «Волонтеров Победы» Артем Каранин.

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Шествие впервые пройдёт в классическом формате спустя два года после начала пандемии. Сбор колонны будет проходить с 9:00 до 10:30 утра 9 мая у Библиотеки имени С.А. Есенина на Первомайском проспекте. В этом году для обеспечения безопасности участников шествия вход для построения колонны будет осуществляться через рамки металлодетектора по следующим адресам:

Первомайский проспект в районе д. 63, 78, 68/2 (Малое шоссе),

улица Чкалова, в районе д. 2/53.

В целях обеспечения безопасности участников акции запрещён пронос бутылок, стеклянных и пластиковых прозрачных пакетов, различных жидкостей, парфюмерии, продуктов питания, алкогольных напитков, профессиональных камер.

Помощь с организации шествия «Бессмертного полка» окажут 400 волонтёров.

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В этом году, кроме портретов участников Великой Отечественной войны, рязанцы могут пронести в рядах «Бессмертного полка» портреты героев, боровшихся с нацизмом в настоящее время на территории Украины, а также портреты участников других специальных военных и контртеррористических операций.

Те, кто не сможет лично присоединиться к шествию «Бессмертного полка», могут присоединиться к акции в режиме онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться в проекте до 7 мая на странице онлайн-шествия. Трансляцию можно будет посмотреть непосредственно в День Победы 9 мая, начиная с 10:00 по местному времени на странице онлайн-шествия, а также в социальных сетях.