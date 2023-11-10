Пятница, 10 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»

7info7

9 ноября на базе штаба общественной поддержки Единой России провели круглый стол, на котором представили жителям Рязани новое приложение для решения вопросов, касающихся ЖКХ, «Госуслуги.Дом».

О всех тонкостях и нюансах работы рассказала руководитель региональной Госжилинспекции Татьяна Тарасюк. Многофункциональное мобильное приложение «Госуслуги.Дом» создано на базе государственной информационной системы ЖКХ при поддержке Министерства строительства, ЖКХ РФ и Минцифры России. Его главная задача – помочь жителям многоквартирных домов оперативно решать возникающие вопросы с управляющими компаниями. В нём собственники смогут изучать информацию о сроках проведения капитального ремонта, перечне предстоящих работ, участвовать в собраниях по общедомовым вопросам.

Также в приложении можно передавать показания счетчиков, оплачивать счета ЖКХ без комиссии. В качестве помощника создан специальный чат-бот.

— Не каждый из наших жителей привязан к своему компьютеру. Мобильное приложение — это ёмкая информация, которой житель наш может воспользоваться в удобном, привычном для него формате, — подытожила Татьяна Тарасюк.

В настоящее время мобильное приложение работает во всех регионах, в том числе Рязанской области. Авторизоваться можно через подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг.

Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»
Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»
Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»
Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»
Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах