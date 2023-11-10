Жителям Рязани представили новое приложение «Госуслуги.Дом»

9 ноября на базе штаба общественной поддержки Единой России провели круглый стол, на котором представили жителям Рязани новое приложение для решения вопросов, касающихся ЖКХ, «Госуслуги.Дом».

О всех тонкостях и нюансах работы рассказала руководитель региональной Госжилинспекции Татьяна Тарасюк. Многофункциональное мобильное приложение «Госуслуги.Дом» создано на базе государственной информационной системы ЖКХ при поддержке Министерства строительства, ЖКХ РФ и Минцифры России. Его главная задача – помочь жителям многоквартирных домов оперативно решать возникающие вопросы с управляющими компаниями. В нём собственники смогут изучать информацию о сроках проведения капитального ремонта, перечне предстоящих работ, участвовать в собраниях по общедомовым вопросам.

Также в приложении можно передавать показания счетчиков, оплачивать счета ЖКХ без комиссии. В качестве помощника создан специальный чат-бот.

— Не каждый из наших жителей привязан к своему компьютеру. Мобильное приложение — это ёмкая информация, которой житель наш может воспользоваться в удобном, привычном для него формате, — подытожила Татьяна Тарасюк.

В настоящее время мобильное приложение работает во всех регионах, в том числе Рязанской области. Авторизоваться можно через подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг.