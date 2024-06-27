Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

В Рязани 7 июля состоится экологическая акция по уборке зеленой зоны в районе улицы Березовой. Об этом сообщат администрация города Рязани.

Акция пройдёт с 11:00 до 14:00. Ее организует управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани и фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Зеленая миссия» в партнерстве с Greenway Global.

На большой субботник приглашают всех желающих. Сбор участников акции в районе остановки общественного транспорта «Березовая улица, 12», находящейся со стороны стройплощадки.