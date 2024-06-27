Четверг, 27 июня, 2024

Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В Рязани 7 июля состоится экологическая акция по уборке зеленой зоны в районе улицы Березовой. Об этом сообщат администрация города Рязани.

Акция пройдёт с 11:00 до 14:00. Ее организует управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани и фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Зеленая миссия» в партнерстве с Greenway Global.

На большой субботник приглашают всех желающих. Сбор участников акции в районе остановки общественного транспорта «Березовая улица, 12», находящейся со стороны стройплощадки.

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