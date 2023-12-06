Среда, 6 декабря, 2023
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Жителям Рязани напомнили о правилах запуска фейерверков

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Изображение от lifeforstock на Freepik
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Мэрия Рязани напомнила горожанам правила запуска фейерверков.

Прежде всего, рязанцев просят покупать только сертифицированные и непросроченные салюты и обращать внимание на их класс опасности – он должен быть указан в сертификате продавца.  

Безопаснее покупать продукцию 1, 2 и 3 класса, то есть бенгальские огни, фонтаны, петарды и батареи салютов. При этом в каждом случае необходимо помнить правила эксплуатации.  Фейерверки запрещено запускать:

  • в помещениях;
  • на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
  • на крышах, лоджиях и балконах;
  • во время демонстраций и шествий;
  • на территориях культурного наследия, возле памятников, в заповедниках, заказниках и национальных парках;
  • при плохих погодных условиях;
  • малолетним лицам.

Запуск фейерверков 3 класса (ракеты и батареи салютов) возможен только с разрешения администрации города.

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