Жителям Рязани напомнили о правилах запуска фейерверков

Мэрия Рязани напомнила горожанам правила запуска фейерверков.

Прежде всего, рязанцев просят покупать только сертифицированные и непросроченные салюты и обращать внимание на их класс опасности – он должен быть указан в сертификате продавца.

Безопаснее покупать продукцию 1, 2 и 3 класса, то есть бенгальские огни, фонтаны, петарды и батареи салютов. При этом в каждом случае необходимо помнить правила эксплуатации. Фейерверки запрещено запускать:

в помещениях;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на крышах, лоджиях и балконах;

во время демонстраций и шествий;

на территориях культурного наследия, возле памятников, в заповедниках, заказниках и национальных парках;

при плохих погодных условиях;

малолетним лицам.

Запуск фейерверков 3 класса (ракеты и батареи салютов) возможен только с разрешения администрации города.