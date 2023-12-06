Жителям Рязани напомнили о правилах запуска фейерверков

Мэрия Рязани напомнила горожанам правила запуска фейерверков.
Прежде всего, рязанцев просят покупать только сертифицированные и непросроченные салюты и обращать внимание на их класс опасности – он должен быть указан в сертификате продавца.
Безопаснее покупать продукцию 1, 2 и 3 класса, то есть бенгальские огни, фонтаны, петарды и батареи салютов. При этом в каждом случае необходимо помнить правила эксплуатации. Фейерверки запрещено запускать:
- в помещениях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, лоджиях и балконах;
- во время демонстраций и шествий;
- на территориях культурного наследия, возле памятников, в заповедниках, заказниках и национальных парках;
- при плохих погодных условиях;
- малолетним лицам.
Запуск фейерверков 3 класса (ракеты и батареи салютов) возможен только с разрешения администрации города.