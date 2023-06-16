Жителям приграничных территорий Белгородской области выдадут продуктовые наборы

Для жителей приграничных территорий Белгородской области сформировано и готово к выдаче 10 тысяч продуктовых наборов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Жителям Шебекинского округа, которые не находятся в ПВР, наборы раздают с 16 июня. Продукты также выдадут жителям населённых пунктов Козинка, Завечье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, других, в которых действует режим ЧС.

В продуктовый набор весом 9 килограммов включены макароны, рис, гречка, чай, сахарный песок, мука, консервы, растительное масло, печенье, пряники, вафли.

Чтобы получить набор, необходимо предъявить паспорт с пропиской или любой другой документ, подтверждающий проживание на территории населённого пункта.