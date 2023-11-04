Суббота, 4 ноября, 2023
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Жителя Солотчи задержали за хранение почти килограмма наркотиков

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Фото: УМВД России по Рязанской области

Жителя рязанской Солотчи задержали за хранение наркотиков в крупном размере.

49-летнего мужчину подозревали в причастности к совершению наркопреступлений. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 10 граммов марихуаны.

В доме задержанного оперативники нашли фольгированные свертки, пакеты, банки, коробки с марихуаной и приспособление для ее употребления.

В общей сложности у мужчины изъяли 922 грамма марихуаны и 28 граммов конопли. Солотчинец признался, что наркотики были нужны ему для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Рязанской области.

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