Жителя Солотчи задержали за хранение почти килограмма наркотиков

Жителя рязанской Солотчи задержали за хранение наркотиков в крупном размере.

49-летнего мужчину подозревали в причастности к совершению наркопреступлений. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 10 граммов марихуаны.

В доме задержанного оперативники нашли фольгированные свертки, пакеты, банки, коробки с марихуаной и приспособление для ее употребления.

В общей сложности у мужчины изъяли 922 грамма марихуаны и 28 граммов конопли. Солотчинец признался, что наркотики были нужны ему для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Рязанской области.