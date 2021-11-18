Жителя Смоленска похитили, избили и бросили умирать на берегу Днепра

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту зверского избиения жителя Смоленска «в лучших традициях 90-х», пишет Readovka67.

Инцидент произошел в начале ноября. По предварительной версии, сначала мужчину подловили около его дома на улице Мало-Краснофлотской и ударили по голове битой. Затем его поместили в багажник легковушки, отвезли на берег Днепра, после чего жестоко избили и бросили умирать.

Вероятно, инициатором нападения стал новый сожитель жены потерпевшего, с которой он пытается развестись. У женщины остался дорогостоящий велосипед мужа, который он собрал своими руками. Однако она не хотела возвращать транспортное средство бывшему. Новый ухажер решил разобраться с мужчиной из-за постоянных звонков по этому поводу.

«Заставили раздеться наголо, выбросить вещи в воду и нырять. Мне пришлось это сделать в силу обстоятельств и своего состояния», – признался пострадавший.

Мужчину спас случайный прохожий. Жертва попала в больницу с множественными переломами костей лицевого скелета, ушибом головного мозга, ушибленной рана мягких тканей головы.