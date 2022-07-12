Татьяна Проводина

Жителя Скопинского района будут судить за причинение смертельных травм знакомому

Фото СУ СКР по Рязанской области

Жителя Скопинского района будут судить за причинение смертельных травм знакомому.

Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд. Об этом сообщает следственное управление СКР по Рязанской области.

Местного жителя 1989 года рождения, не имеющего постоянного источника дохода, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что конфликт между знакомыми произошёл 21 сентября прошлого года. Мужчины распивали вместе алкоголь.

Обвиняемый заподозрил знакомого в краже денег и ударил его ногой в голову. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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