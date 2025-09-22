Жителя Скопина подозревают в организации и проведении азартных игр

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр. Подробности сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет» вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2025 года в нежилом помещении одного из жилых домов Скопина местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и сети «Интернет».

Незаконная игорная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Изъято 5 единиц игрового оборудования.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.