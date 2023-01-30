Понедельник, 30 января, 2023
7info

Жителя Скопина обвиняют в хищении 46 тонн угля

На главнуюНовости Рязани
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

В Скопине перед судом предстанет местный житель, 1960 года рождения. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, скопине похитил 46,4 тонны угля стоимостью более 120 тысяч рублей. Мужчина привозил уголь гражданам. Некоторые из них стали пользоваться газом, но доставщик изготовил фиктивные справки на их имя и предоставил в пункт оформления талонов на отпуск бесплатного пайкового угля. Полученный уголь обвиняемый использовал для личных нужд.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации