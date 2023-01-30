Жителя Скопина обвиняют в хищении 46 тонн угля

В Скопине перед судом предстанет местный житель, 1960 года рождения. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, скопине похитил 46,4 тонны угля стоимостью более 120 тысяч рублей. Мужчина привозил уголь гражданам. Некоторые из них стали пользоваться газом, но доставщик изготовил фиктивные справки на их имя и предоставил в пункт оформления талонов на отпуск бесплатного пайкового угля. Полученный уголь обвиняемый использовал для личных нужд.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.