Жителя Скопина будут судить за кражу телефона у соседа по хостелу

Житель Скопина пойдёт под суд за кражу телефона. Подробности сообщили в прокуратуре Советского района Рязани.

Как говорится в обвинительном заключении, 41-летний мужчина украл гаджет у постояльца хостела, причинив тому значительный ущерб.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый находился в комнате хостела на улице Радищева в Рязани вместе с другим постояльцем.

Владелец телефона ненадолго вышел из комнаты, а злоумышленник снял гаджет с зарядного устройства и скрылся с ним.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд города Рязани.