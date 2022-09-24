Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Жителя Скопина будут судить за кражу телефона у соседа по хостелу

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Изображение от fabrikasimf на Freepik

Житель Скопина пойдёт под суд за кражу телефона. Подробности сообщили в прокуратуре Советского района Рязани.

Как говорится в обвинительном заключении, 41-летний мужчина украл гаджет у постояльца хостела, причинив тому значительный ущерб.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый находился в комнате хостела на улице Радищева в Рязани вместе с другим постояльцем.

Владелец телефона ненадолго вышел из комнаты, а злоумышленник снял гаджет с зарядного устройства и скрылся с ним.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд города Рязани.

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