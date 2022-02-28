Жителя Сасова осудили за удар знакомого ножом в живот

Сасовский районный суд вынес приговор неоднократно судимому 43-летнему жителю города, признав его виновным в превышении пределов самообороны, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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В мае 2021 года мужчина выпивал в квартире у знакомого. В какой-то момент возникла ссора, в ходе которой хозяин произвел захват шеи и удушающий прием в гостя. Посчитав, что его хотя убить, осуждённый взял со стола кухонный нож и ударил обидчика в живот.

Суд признал, что мужчина действовал в условиях самообороны, поскольку потерпевший обладал физическим превосходством, применил в отношении подсудимого удушающий прием такой силы, что он не мог освободиться, но вместе с тем, мужчина осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека и желал их наступления.

При назначении наказания суд учел тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, тот факт, что в настоящее время мужчина отбывает наказание за совершение иного преступления в исправительной колонии строгого режима, и назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Приговор в законную силу не вступил.