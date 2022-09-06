Жителя Сасова будут судить за попытку убийства

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении неработающего жителя Сасова, 1967 года рождения. Судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчина обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч.2 ст. 139 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступления совершены 28 апреля 2022 года в селе Алёшино. Обвиняемый ворвался к квартиру пострадавшего против воли хозяина и дважды ударил мужчину ножом в шею и туловище.

Хозяин оказал сопротивление, сумел вырваться и сбежать. Благодаря оказанной вовремя медицинской помощи пострадавший остался жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также обвиняемый угрожал убить сожительницу потерпевшего, требуя уйти из квартиры вместе с ним.

Уголовное дело передано в суд.