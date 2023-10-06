Пятница, 6 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Жителя Сараевского района осудили за оскорбление российских военных

7info7
Изображение от Freepik

33-летнего жителя Сараевского района привлекли к ответственности за оскорбление российских военных. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сараевским райсудом установлено, что 29 марта мужчина со своего планшета отправил на электронную почту вуза Минобороны РФ оскорбительное и унизительное сообщение в адрес военных. Письмо прошло лингвистическую экспертизу. Эксперт подтвердил, что в отправленном письме имеют место быть оскорбления и используется жаргонный лексикон, имеющий негативный смысл.

Сараевский районный суд признал автора сообщения виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП  и назначил ему 70 часов обязательных работ.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах