Жителя Сараевского района осудили за оскорбление российских военных

33-летнего жителя Сараевского района привлекли к ответственности за оскорбление российских военных. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сараевским райсудом установлено, что 29 марта мужчина со своего планшета отправил на электронную почту вуза Минобороны РФ оскорбительное и унизительное сообщение в адрес военных. Письмо прошло лингвистическую экспертизу. Эксперт подтвердил, что в отправленном письме имеют место быть оскорбления и используется жаргонный лексикон, имеющий негативный смысл.

Сараевский районный суд признал автора сообщения виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП и назначил ему 70 часов обязательных работ.