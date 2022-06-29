Жителя Рыбновского района признали виновным в рукоприкладстве в отношении дочери

Жителя деревни Житово признали виновным в причинении лёгкого вреда здоровью в отношении малолетней дочери.

Суд установил, что в декабре прошлого года 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своей 7-летней дочери удары рукой и ногой в область лица и живота, причинив ей телесные повреждения. Обвиняемый был недоволен непослушанием девочки.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, написал явку с повинной и содействовал расследованию. Суд учёл это, вынося приговор. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Подсудимому назначили 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.