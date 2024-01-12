Пятница, 12 января, 2024
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Жителя Рыбновского района приговорили к 9 годам колонии за убийство матери

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Image by Freepik
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Мужчину из Рыбновского района приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

24 сентября у подсудимого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с матерью. Мужчина жестоко избил потерпевшую, и от полученных травм та скончалась на месте происшествия.

Ранее подсудимый уже неоднократно поднимал руку на свою мать, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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