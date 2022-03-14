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Понедельник, 14 марта, 2022

Жителя Рыбного осудят за попытку убить мужчину, конфликтовавшего с её женой

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Жителя Рыбного осудят за попытку убить мужчину, конфликтовавшего с её женой

7info

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Рыбное. Ранее судимый за убийство мужчина, 1973 года рождения, обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ Рязанской области. 

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По версии следствия, 20 сентября 2021 года нетрезвый обвиняемый  напал с ножом на мужчину, с которым у его жены произошел словесный конфликт. Оппонент сумел оказать сопротивление. Получив несколько ранений шеи и туловища, пострадавший сумел вырваться из рук напавшего и обратиться за медицинской помощью.

Уголовное дело передали в суд. 

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