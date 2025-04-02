Жителя Рязанской области обвиняют в совершении преступления против представителя власти

Жителя Ухоловского района обвиняют в совершении преступления против представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

В феврале 2025 года инспектор охотничьего надзора обнаружил мужчину, совершавшего противоправные действия. Инспектор попросил предъявить документы, разрешающие вести охоту, и предоставить для досмотра автомобиль. Нарушитель ответил отказом и скрылся на автомобиле, при этом подвергнув опасности жизнь и здоровье представителя власти.

Личность и автомобиль мужчины установили. Его привлекли к административной и уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в суд.