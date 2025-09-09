Жителя Рязанской области будут судить за ограбление подростка

Жителя города Михайлов Рязанской области будут судить за ограбление подростка. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В июле 2025 года на одной из улиц города Михайлова местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил ценности у несовершеннолетнего прохожего. После чего скрылся.

Вскоре злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Мужчина находится под домашним арестом, дело передано в суд.

Офицеры СК России по Рязанской области оказывают помощь участникам специальной военной операции, которые мужественно выполняют поставленные перед ними задачи, защищая нашу Родину. Сотрудники ведомств в очередной раз отправили гуманитарный груз военнослужащим.

Сегодня пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что в Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели дайвера из Москвы в одном из водоёмов Клепиковского района.