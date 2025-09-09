Вторник, 9 сентября, 2025
22.7 C
Рязань
Происшествия

Жителя Рязанской области будут судить за ограбление подростка

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Жителя города Михайлов Рязанской области будут судить за ограбление подростка. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В июле 2025 года на одной из улиц города Михайлова местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил ценности у несовершеннолетнего прохожего. После чего скрылся.

Вскоре злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Мужчина находится под домашним арестом, дело передано в суд.

Офицеры СК России по Рязанской области оказывают помощь участникам специальной военной операции, которые мужественно выполняют поставленные перед ними задачи, защищая нашу Родину. Сотрудники ведомств в очередной раз отправили гуманитарный груз военнослужащим.

Жителя Рязанской области будут судить за ограбление подростка В июле 2025 года на одной из улиц города Михайлова местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил ценности у несовершеннолетнего прохожего.

Сегодня пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что в Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели дайвера из Москвы в одном из водоёмов Клепиковского района.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Новости Касимова

В Касимове сгорел жилой дачный дом

В результате пожара огнём уничтожен дачный дом площадью 12 квадратных метров. Люди не пострадали. 
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.

Последние новости

Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».
Общество

Семь улиц Рязани останутся без электроэнергии 10 сентября

Причина отключения электричества — проведение плановых работ по обрезке ветвей деревьев.
Власть и политика

Павел Малков: С открытием ФАПов уровень медицинской помощи на селе становится выше

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в этом году откроют 22 ФАПа в двенадцати муниципалитетах региона.
Новости России

Арбузы от 10 рублей и персики за 250 — покупатель рассказал о ценах на рынке в Крыму

Самым популярным товаром оказался инжир, у которого сейчас вторая волна урожая. Благодаря этому цена на него очень низкая — от 100 до 180 рублей за килограмм.
Общество

Рязанцам напомнили о серьёзных штрафах за неправильно выброшенный мусор

Согласно новым правилам, запрещено оставлять в контейнерах древесно-растительные отходы, а именно: ветки, листву,  траву.
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Новости России

Маргарита Симоньян рассказала, что вышла из наркоза после операции

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — отметила она.
Новости мира

«Крысы бегут»: журналист увидел плохой знак в отъезде Кулебы с Украины

Бегство экс-главы МИД Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником...