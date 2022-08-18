Жителя Рязанского района подозревают в покушении на убийство сожительницы

Мужчина, по данным следствия, ударил женщину ножом в живот с целью убийства.

Уголовное дело в отношении уроженца села Дубровичи 1980 года рождения расследуется СКР по Рязанской области по статье о покушении на убийство.

По данным следователей, 15 августа днём злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, ворвавшись в квартиру женщины, схватил со стола нож и ударил её в область живота. Потерпевшей с колото-резаной раной оказали медицинскую помощь, её жизни и здоровью угрозы нет.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас с ним ведутся следственные действия. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.