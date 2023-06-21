Среда, 21 июня, 2023
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Жителя Рязани, ударившего полицейского, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Татьяна Проводина
Education фото создан(а) Racool_studio - ru.freepik.com

Московский райсуд Рязани вынес приговор рязанцу, обвиняемому в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Подробности привели в прокуратуре Московского района города.

Инцидент произошёл 2 февраля 2023 года. Подсудимый, не желая выполнять законные требования сотрудника полиции по доставлению в отдел, нанёс два удара ногой в твёрдой обуви в область ноги участкового уполномоченного полиции ОМВД по Московскому району Рязани, причинив ему телесные повреждения.

В ходе судебного следствия вина подсудимого была доказана. Он раскаялся в содеянном и извинился перед полицейским. Суд учёл мнение гособвинителя и назначил гражданину наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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