Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жителя Рязани осудили на 3,5 года условно за побои и угрозу убийством

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Image by KamranAydinov on Freepik

Суд назначил условный срок рязанцу за причинение тяжких телесных повреждений и угрозу убийством. Подробности привели в прокуратуре Московского района Рязани.

Установлено, что в августе прошлого года подсудимый под воздействием алкоголя умышленно нанёс потерпевшей множество ударов руками по голове и лицу. Поводом послужила возникшая неприязнь к женщине. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, относящуюся к категории тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, подсудимый приставил к горлу женщины нож и высказал угрозу убийством. Женщина восприняла её как реальную.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил потерпевшей причинённый вред.

Суд признал мужчину виновным и с учётом смягчающих обстоятельств назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого осуждённый своим поведением должен доказать исправление.

Назначенное наказание соответствовало позиции гособвинителя по делу. Прокуратура Московского района Рязани поддержала гособвинение.

Приговор суда в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать.

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