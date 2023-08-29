Жителя Рязани оштрафовали за самовольное подключение газовой колонки

По заявлению «Рязаньгоргаз» собственник квартиры, допустивший самовольное подключение газового оборудования, привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании.

Житель Московского района города Рязани самовольно подключил к газораспределительной сети водогрейную колонку в квартире в многоквартирном доме, в результате чего в газопровод попала водопроводная вода. Аварийная бригада АО «Рязаньгоргаз» вынуждена была приостановить газоснабжение всего дома до устранения неисправностей.

Помимо выплаты штрафа, собственнику предстоит возместить управляющей компании затраты, понесенные при устранении последствий аварийной ситуации, а также в связи с отключением и повторным пуском газа.