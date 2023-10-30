Жителя Рязани будут судить за пьяное убийство знакомого

Житель Рязани 1979 года рождения предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого.

В июле 2022 года обвиняемый выпивал вместе со своим товарищем. Внезапно между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож и нанес им восемь ударов в область головы и туловища, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший вскоре скончался от полученных травм.

В ходе предварительного расследования обвиняемый всячески мешал следствию и отрицал свою причастность к преступлению, однако, уголовное дело в отношении рязанца передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.