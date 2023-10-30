Понедельник, 30 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Жителя Рязани будут судить за пьяное убийство знакомого

7info 2
Image by Freepik

Житель Рязани 1979 года рождения предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого.

В июле 2022 года обвиняемый выпивал вместе со своим товарищем. Внезапно между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож и нанес им восемь ударов в область головы и туловища, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший вскоре скончался от полученных травм.

В ходе предварительного расследования обвиняемый всячески мешал следствию и отрицал свою причастность к преступлению, однако, уголовное дело в отношении рязанца передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах