Жителя Путятинского района приговорили к условному сроку за взятку сотруднику ДПС

В Рязани суд вынес приговор 35-летнему жителю Путятинского района: его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, что 15 августа 2021 года мужчина сел пьяным за руль подаренного ему мотоцикла. Когда его остановили сотрудники ДПС, обвиняемый, находясь в салоне автомобиля полиции, попытался дать взятку 11 тысяч рублей.

Однако преступление не было доведено до конца, так как полицейский отказался от получения незаконного денежного вознаграждения.

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Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.