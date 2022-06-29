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Среда, 29 июня, 2022

Жителя Подмосковья приговорили к реальному сроку заключения за обман рязанки

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Татьяна Проводина

Жителя Подмосковья приговорили к реальному сроку заключения за обман рязанки

Man фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Жителя Московской области осудили на реальный срок лишения свободы за обман жительницы Рязани.

39-летний мужчина признан виновным в мошенничестве. Октябрьский райсуд Рязани приговорил его к году и 9 месяцам в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района города Рязани.

В августе 2019 года обвиняемый попросил у знакомой рязанки в долг на полгода деньги, якобы необходимые ему для предпринимательства. Возвращать денежные средства злоумышленник не собирался. Подсудимый получил от женщины 469 тысяч рублей и потратил их на покупку автомобиля Nissan Murano, а часть – на личные нужды.

Приговор не вступил в законную силу.

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