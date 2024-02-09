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Жителя Пителинского района будут судить за нападение на 11-летнюю девочку

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области
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Житель Пителинского района пойдёт под суд из-за нападения на 11-летнюю девочку. Подробности инцидента обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Сообщается, что всё случилось 3 декабря прошлого года в Сасове. По предварительной информации, пьяный мужчина 1993 года рождения напал на 11-летнюю девочку. Ребёнок сопротивлялся нападавшему, но тому удалось выхватить и украсть у девочки телефон.

Сообщается, что нападавший является безработным. Следователи собрали доказательную базу по произошедшему. Дело в отношении злоумышленника направили в суд.

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