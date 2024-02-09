Жителя Пителинского района будут судить за нападение на 11-летнюю девочку

Житель Пителинского района пойдёт под суд из-за нападения на 11-летнюю девочку. Подробности инцидента обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Сообщается, что всё случилось 3 декабря прошлого года в Сасове. По предварительной информации, пьяный мужчина 1993 года рождения напал на 11-летнюю девочку. Ребёнок сопротивлялся нападавшему, но тому удалось выхватить и украсть у девочки телефон.

Сообщается, что нападавший является безработным. Следователи собрали доказательную базу по произошедшему. Дело в отношении злоумышленника направили в суд.